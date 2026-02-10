Revelan la verdadera causa de muerte de Catherine O’Hara y salen a la luz detalles que se mantuvieron en reserva

Después de semanas, finalmente salió a la luz qué fue lo que provocó la muerte de Catherine O'Hara, la actriz que falleció discretamente a fines de enero y cuyo deceso había estado rodeado de misterio.

Según destapó la revista People, la intérprete perdió la vida a raíz de una embolia pulmonar, en un complejo cuadro de salud marcado por un cáncer rectal previo. La información surge directamente del certificado de defunción emitido por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, documento que recién ahora permite reconstruir lo ocurrido.

Fue su representante quien confirmó la muerte el pasado 30 de enero, limitándose a señalar que el fallecimiento ocurrió en su propio hogar y “tras una breve enfermedad”, frase que en ese momento no hizo más que alimentar las especulaciones, ya que no se entregaron mayores antecedentes sobre su estado de salud.

Para el público masivo, O'Hara quedó eternamente asociada a Kate McCallister, la inolvidable madre de Kevin —el personaje de Macaulay Culkin— en el clásico navideño de los años 90 "Mi Pobre Angelito". Sin embargo, su historia en la actuación venía de mucho antes, con sus primeros pasos en televisión gracias al programa humorístico "SCTV Network".

Ese trabajo no pasó desapercibido: allí consiguió su primer premio Emmy. Años más tarde, en 2020, sumaría un segundo galardón gracias a su celebrada interpretación de Moira Rose, la exagerada y teatral matriarca de "Shitt's Creek", un rol que la convirtió en ícono pop para una nueva generación.

En su extensa trayectoria también figuran películas como "Beetlejuice,After Hours,El Extraño Mundo de Jack", además de apariciones en series como "The Last of Us" y "The Studio", proyectos que terminaron convirtiéndose en sus trabajos más recientes antes de su muerte.

