Revelan la razón del quiebre de amistad entre Iván Zamorano y Fernando Solabarrieta: “Esa ayuda nunca llegó”

Lo que parecía una amistad a prueba de todo, terminó con decepción. Fernando Solabarrieta e Iván Zamorano ya no se pueden ni ver, y fue Daniella Campos quien se encargó de revelar los motivos.

Recién salida del reality El Internado, la periodista lanzó la bomba en Qué te lo digo, dejando claro que la historia no fue tan de “compadres” como todos creían.

Según contó, Solabarrieta habría hecho de “paleteado” con Bam-Bam, ayudándolo a entrar a ESPN como comentarista cuando el exfutbolista buscaba nuevos rumbos laborales.

Pero el drama vino después: cuando el hijo de Fernando, Nicolás Solabarrieta, intentaba hacerse un nombre en el fútbol, Zamorano a pesar de ofrecer ayuda, habría desaparecido del mapa. El favor nunca se devolvió, y la buena onda se fue.

"Le dijo: 'Amigo, no te preocupes, yo me haré cargo del futuro futbolístico de Nicolás, mi sobrino'. Y el otro quedó negro, peinado para atrás... Dijo: 'Ay, la hice. Yo nunca le he pedido un favor a un amigo'", señaló la comunicadora.

Sin embargo, el esperado gesto de "Bam Bam" nunca se concretó.

"Esperó y esperó y siguió esperando, y nunca más lo llamaron. El Nico tenía ofertas en ese minuto en el extranjero, las cuales rechazó esperando la ayuda de aquel amigo... esa ayuda nunca llegó", dijo Daniella, según lo que le contó Solabarrieta.



"Eso hizo que Fernando Solabarrieta e Iván Zamorano nunca más hablaran. Llevan cinco años sin tener contacto", cerró.

