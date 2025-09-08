Revelan la razón de por qué Julio César Rodríguez se ha ausentado en "Contigo en la mañana"

La edición del pasado viernes del matinal Contigo en la mañana, de Chilevisión, comenzó con una inesperada ausencia. Los televidentes notaron de inmediato que Julio César Rodríguez no estaba presente en el estudio.

Ante su ausencia, fue Andrea Arístegui quien asumió la conducción del programa, acompañada por el panelista Eduardo de la Iglesia, quien tomó un rol más protagónico durante la jornada.

Ahora, días después de su ausencia, el periodista reveló el verdadero motivo de su ausencia, aclarando todas las dudas correspondientes.

Y tal como reveló JC, el comunicador se tomó unos días de descanso.

“Arrancan mis vacaciones y yo arranco con mi auto. Listo para recorrer varios lugares que tengo pendiente”, explicó en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de él mismo con su auto.

Además, Página 7 informó que tras consultar a fuentes al interior de Chilevisión, Rodríguez no estará en las pantallas del canal hasta el próximo lunes 22 de septiembre, por lo que indica, que el periodista tendrá un 18 XXL.

Sin embargo, todo apunta a que Contigo en la mañana mantendrá en la conducción a Andrea Arístegui y Eduardo de la Iglesia, quien ha asumido un rol más central en los últimos días, además este lunes, ambos periodistas volvieron a estar al frente del matinal de CHV, acompañados en el estudio por la meteoróloga Allison Göhler.

