Revelan la millonaria deuda de Jean Paul Pineda por pensión alimenticia

El escándalo explotó y dejó en la mira a Jean Paul Pineda, quien terminó pagando caro su rol de “papito corazón”. El ex delantero quedó con arresto domiciliario nocturno luego de que la justicia dictara sentencia este lunes 6 de abril por el no pago de la pensión alimenticia.

Detrás de la arremetida judicial está nada menos que Faloon Larraguibel, quien decidió llevar la batalla hasta las últimas consecuencias. La exchica Yingo ya había destapado públicamente que el exfutbolista llevaba meses sin hacerse cargo económicamente de sus hijos Luciana, Jean Paul y Augusta.

La sanción, eso sí, no es menor: 15 días de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y suspensión de licencia, una situación que deja claro que es más grave de lo que muchos pensaban.

Pero eso no es todo. Desde el entorno legal Larraguibel destaparon cifras que agravan aún más el panorama. La abogada Lya Rojas detalló el origen del conflicto: “Lo primero es indicar que esta causa por pensión de alimentos comenzó en abril del año 2025 y la pensión de alimentos se decretó en un monto que hoy día asciende a 466 mil pesos por los tres hijos”.

Y el golpe más duro vino después, cuando dejó en evidencia el incumplimiento total: “¿Qué es lo que pasa? Que desde que se fijó esta pensión, al día de hoy jamás ha sido pagada por parte del demandado”.

La deuda ya alcanza una cifra que da que hablar: $4.756.000, según reveló la jurista. Y la historia podría ponerse aún peor para Pineda, porque si no regulariza su situación, no se descarta que vuelva a enfrentar nuevas medidas como el arresto domiciliario nocturno.

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