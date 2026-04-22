Revelan la millonaria cifra que recibió Camilo Huerta por entrevista en Primer Plano

El escándalo sigue, y esta vez tiene a Camilo Huerta en el centro de la polémica. El viernes pasado, el ex Yingo decidió hablar en Chilevisión, donde salió a dar su versión en medio del conflicto judicial que mantiene con su ex, Marité Matus, quien lo demandó por divorcio culposo. Un cara a cara en tribunales que promete sacar chispas.

Lejos de esquivar el tema, el entrenador deportivo enfrentó de lleno las acusaciones que pesan en su contra. Negó tajantemente cualquier infidelidad y buscó poner freno a los rumores que lo vinculan con Trinidad Neira, hija mayor de Pamela Díaz, asegurando que entre ellos no hay nada más que cercanía y buena onda.

Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, no solo sus declaraciones generaron ruido. En el último capítulo de Bombastic, el podcast de Cecilia Gutiérrez, el periodista Manu González lanzó una bomba: reveló el monto que habría cobrado Huerta por sentarse frente a las cámaras y contar su versión.

Según el comunicador español, CHV habría desembolsado nada menos que 7 millones de pesos para conseguir la entrevista.

Una cifra que no cayó del cielo. De hecho, coincide con lo que ya había adelantado Richard Rivera en el programa No Era Pa Tanto de LolaTV, días antes de que Huerta apareciera en pantalla.

"Camilo Huerta va por 7 millones y medio a Primer Plano", señaló Rivera.

PURANOTICIA