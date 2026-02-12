Revelan la lista completa de los candidatos a Rey y Reina del Festival de Viña del Mar 2026

¡Que empiece la pelea por la corona! Ya están sobre la mesa los nombres que irán con todo por el codiciado título de Rey y Reina del Festival de Viña del Mar 2026, un cetro que cada año desata egos, campañas intensas y más de una polémica en la Ciudad Jardín.

La competencia —organizada por el diario La Hora— promete fuego cruzado: primero, 10 hombres y 10 mujeres serán elegidos por votación popular. Luego, los “sobrevivientes” tendrán que enfrentar el veredicto de la prensa acreditada, que con su tradicional sufragio terminará inclinando la balanza. ¿Favoritismos? ¿Sorpresas? En Viña todo puede pasar.

En la lista hay de todo y para todos: animadores oficiales como Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, figuras del jurado, representantes de las competencias internacionales, rostros de televisión, influencers, periodistas y artistas que se subirán a la Quinta Vergara. Nadie quiere quedarse fuera de la foto con la corona.

Y ojo, porque las votaciones ya están abiertas, así que las campañas en redes sociales prometen convertirse en una verdadera guerra digital.

Candidatas a Reina de Viña 2026

Alejandra Isaacs Vega (Rep. Marga Marga TV + Giro Visual)

Asskha Sumathra (Artista Festival)

Brenda (Competencia Ecuador)

Camila Mainz (Representante TVR)

Carmen Gloria Arroyo (Jurado Festival)

Chiara Grispo (Competencia Italia)

Emily Ceco (Representante Caras TV Argentina)

Fátima Bosch (Jurado Festival)

Florencia Vial (Animadora Festival)

Gloria Estefan (Artista Festival)

Ignacia Michelson (Representante Visión Plus TV)

Joy (Artista Festival)

Karen Doggenweiler (Animadora Festival)

Karla Melo (Rep. Zapping TV + Prensa Chilena)

Li Saumet de Bomba Estéreo (Artista Festival)

Majo Cornejo (Competencia México)

María Paláe (Competencia España)

Maria Paz Arancibia (Rep. Todo Se Sabe + Vive)

Mon Laferte (Artista Festival)

Nmixx (Artista Festival)

Piare Con P (Artista Festival)

Rebolú (Competencia Colombia)

Skarleth Labra (Representante Chilevisión)

Titi García Huidobro (Representante Tevex)

Vanilla Ninja (Competencia Estonia)

Verónica Villarroel (Jurado Festival)

Candidatos a Rey de Viña 2026

A los 4 vientos (Competencia Chile)

Antoñito Molina (Competencia España)

Campedrinos (Competencia Argentina)

Diego Pánico Espinoza (Rep. Todo Se Sabe + Vive)

Emanuel Noir de Ke Personajes (Artista Festival)

Esteban Duch (Artista Festival)

Fernando Godoy (Animador Festival)

Jesse (Artista Festival)

Johnny Sky (Competencia República Dominicana)

Juan Manuel Astorga (Jurado Festival)

Juanes (Artista Festival)

Karim Butte (Animador Festival)

Mario Solís (Representante Caras TV Argentina)

Martín González Jadell (Representante Tevex)

Matías Godoy (Representante Visión Plus)

Matteo Bocelli (Artista Festival)

Milo J (Artista Festival)

Pablo Chill-E (Artista Festival)

Pastor Rocha (Artista Festival)

Paulo Londra (Artista Festival)

Pet Shop Boys (Artista Festival)

Polo Borgoño Guzmán (Rep. Marga Marga TV + Giro Visual)

Princeso (Mundo de la Música + Mundo)

Rafael Araneda (Animador Festival)

Rodrigo Herrera (Representante TVR)

Rodrigo Villegas (Artista Festival)

Rodrigo Pelao González (Jurado Festival)

Stefan Kramer (Artista Festival)

Trex (Competencia México)

Son del Valle (Competencia Chile)

Yandel (Artista Festival)

