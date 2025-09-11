Revelan la fecha de estreno de "Coliseo", el programa que llevará a un comediante al Festival de Viña del Mar 2026

Megamedia reveló una inusual propuesta que jamás se habría hecho en el Festival de Viña del Mar, ya que tal como informaron, la primera o primer comediante que será parte de este show será el o la ganadora de "Coliseo", el nuevo programa de concurso de Mega enfocado en la comedia.

Carlos Valencia, director del área de entretención de Megamedia, informó que el espacio será conducido por María José Quintanilla, y que consistirá en un concurso de comediantes que intentarán llevarse el primer lugar, y quien gane este concurso tendrá la oportunidad de presentarse en la Quinta Vergara el verano que viene.

"Estamos muy contentos con el buen nivel de los postulantes que hemos recibido hasta ahora y esperamos que con este anuncio podamos seguir encontrando grandes talentos del humor", señaló Valencia hace aproximadamente un mes.

Quintanilla, contará con el apoyo de conducción con el imitador Felipe Parra en el sector de backstage, y con Rodrigo Villegas.

Mega hace pocos días recordemos que también confirmó a los miembros del jurado que tendrá este entretenido programa que pretende escoger a un comediante para el Festival de Viña 2026.

El jurado estará compuesto por cuatro personalidades del mundo del espectáculo: los comediantes Álvaro Salas, Pamela Leiva y Jorge Alís, y la cantante Myriam Hernández.

Ahora, el canal confirmó el esperadonestreno de "Coliseo", el cual está fijado para el próximo sábado 27 de septiembre en horario prime.

PURANOTICIA