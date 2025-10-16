Revelan la causa de muerte de Diane Keaton: cercanos de la actriz aún mantienen sus dudas

El mundo del cine sigue conmocionado por la partida de Diane Keaton, ocurrida el pasado sábado 11 de octubre. Días después de su fallecimiento, la familia de la reconocida y querida actriz rompió el silencio y reveló la causa oficial de su muerte: una neumonía.

Sin embargo, el anuncio no hizo más que avivar las especulaciones. De acuerdo con información publicada por la revista People, allegados a la intérprete aseguraron que su estado de salud se deterioró de forma repentina, y que durante sus últimos meses se mantuvo alejada del ojo público, acompañada solo por su círculo más íntimo.

Fuentes cercanas aseguran que ni siquiera algunos de sus amigos más cercanos sabían la gravedad de la situación, lo que ha despertado interrogantes sobre por qué su entorno optó por mantener tanto silencio al respecto.

En el comunicado, la familia de la querida actriz aprovechó la instancia para recalcar las buenas causas que apasionaban a Keaton: "Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella".

Con más de 50 años de carrera, Keaton fue una figura icónica de Hollywood: ganadora del Óscar, dos Globos de Oro y un BAFTA, inmortalizada por su papel en El Padrino y por su interpretación en Annie Hall, cinta que la consagró como una de las actrices más admiradas de su generación.

