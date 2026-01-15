Revelan identidad de la nueva supuesta pareja de Constanza Capelli

Click acá para ir directamente al contenido
Cecilia Gutiérrez reveló que la ex Gran Hermano estaría viviendo un nuevo romance. Fotos borradas, likes inesperados han encendido la polémica en la farándula.

Jueves 15 de enero de 2026 15:18
Durante la mañana de este jueves, Cecilia Gutiérrez volvió a encender la farándula. La periodista compartió unas imágenes que confirmarían al supuesto nuevo amor de Constanza Capelli.

Según la propia Miss Bombastic, la relación no estaría consolidada, pero sí lo suficientemente intensa como para que el joven apareciera en un par de fotos junto a la bailarina en su Instagram, mismas que luego eliminó. 

Aunque Gutiérrez no reveló su identidad, el portal Infama sí apuntó al nombre del galán: Sebastián Daroch Martínez. Su cuenta de Instagram es privada, pero en su perfil de Facebook se puede ver su rostro sin problema.

Lo que llama la atención es que Sebastián aún mantiene en su foto de perfil de Facebook una imagen con quien fue su pareja hasta 2023, un detalle que no pasa desapercibido.


Otro elemento que generó comentarios fue el “like” que Daroch recibió de Disley Ramos en una de sus fotos, evidencia que Infama incluso mostró en pantallazo.

