Revelan gigantesco lugar donde se realizará la final de Fiebre de Baile: también habrá un jurado sorpresa

¡La cuenta regresiva de la final de Fiebre de Baile está que arde! Y en Chilevisión prometen un gran espacio. Olvídense del estudio donde se graba de lunes a miércoles, ya que la producción ha decidido tirar la casa por la ventana y trasladar la gran final a un escenario gigante.

Según Fotech, el lugar elegido sería nada menos que el Movistar Arena, en el Parque O’Higgins, con espacio para casi 15 mil espectadores. Ahí se enfrentarán los seis finalistas que logren llegar a la instancia decisiva del estelar.

La conducción de Diana Bolocco buscará darle un cierre a la altura del furor que ha generado el programa en las últimas semanas. Como señaló el medio, la idea es cerrar “con una puesta en escena a gran escala, acorde a la expectación que ha generado el programa en las últimas semanas”.

Pero ojo, que aún quedan varias incógnitas que podrían generar polémica. ¿Cómo se elegirá al ganador? Todavía no está claro si el primer lugar lo decidirá el jurado o si será el público quien tenga la última palabra.

JURADO SORPRESA

Y como si fuera poco, hay rumores sobre la posible aparición de Francisca García-Huidobro en la final. La icónica “mujer de hierro” dejó Mega en diciembre pasado para volver a Chilevisión, y su retorno al jurado del estelar, posición que ya ocupó en temporadas anteriores, podría marcar su debut oficial en pantalla tras su comentado regreso al canal.

