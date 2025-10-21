Revelan fuerte pelea entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda después de su presentación en Fiebre de Baile

Se encendió la pista y también el drama luego de la presentación de Faloon Larraguibel en Fiebre de Baile. No solo hizo subir la temperatura en el set de Chilevisión, sino que habría provocado una fuerte discusión con Rai Cerda, su pareja y compañero de programa.

Así lo reveló Duplos, donde aseguran que la tensión explotó justo cuando las cámaras dejaron de grabar y ambos se dirigieron al estacionamiento del canal.

En pantalla, Faloon lo dio todo: una coreografía cargada de sensualidad y química con su bailarín que dejó al público con la boca abierta. Incluso hubo un casi beso que no pasó desapercibido y que la exYingo explicó como parte del show. Pero, según cuentan, a Rai no le habría hecho ninguna gracia.

"Se están agarrando, peleando, discutiendo, por celos. Rai le dice a Faloon que no se suba al auto. Algo pasó ahí. Es por celos. Rai no quiere llevar a Faloon. Están discutiendo por un beso o algo", se escucha en el registro compartido por el medio mencionado.



De acuerdo con el portal, el supuesto encontrón entre ambos habría sido tan intenso que varios testigos habrían intervenido para calmar la situación. ¿Celos, orgullo o simple malentendido? Lo cierto es que el episodio tiene a todos hablando del nuevo escándalo que sacude a Fiebre de Baile.

