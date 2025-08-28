Revelan el supuesto motivo del quiebre entre Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova: "Quería tener una familia más bien tradicional"

El exchico reality y figura televisiva, Álvaro Ballero, confirmó a través de sus redes sociales, el término de su relación con Ludmila Ksenofontova, con quien estuvo casado durante 17 años.

"Somos un matrimonio de 17 años de historia, con una sólida familia compuesta por 4 increíbles y empoderados niños, hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos", expresó el exchico reality en su cuenta de Instagram.

Luego, el ganador de "Protagonistas de la fama" aseguró que "este proceso ha sido el más difícil y doloroso de mi vida, aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente a la relación".

Ahora, Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio a través de sus redes sociales.

"Estamos atravesando un proceso dificil: Álvaro y yo hemos decidido tomar caminos separados. Es una decisión que asumimos con respeto mutuo y con la responsabilidad de cuidar lo más importante de nuestras vidas: nuestros cuatro hijos", expresó la bailarina.

Luego, sin dar mayores detalles sobre la separación, la rusa le solicitó a sus seguidores "respeto a nuestra intimidad, a nuestra familia y, sobre todo nuestros niños".

Finalmente, Ksenofontova agregó: "Les pido que eviten especulaciones o juicios. Somos una familia que busca transitar este proceso de la mejor manera posible para todos. Si desean acompañarnos con palabras de cariño, serán bien recibidas".

Cabe recordar que Ballero y la bailarina Ksenofontova se conocieron en el año 2008 mientras participaban en el programa "Estrellas en el Hielo", luego se casaron y tuvieron cuatro hijos: Milla, Vika, Ivana y Santino.

SUPUESTO MOTIVO DEL QUIEBRE

El panelista del programa de farándula, "Hay que decirlo", Francisco Halzinki, entregó detalles al respecto sobre esta separación, donde aseguró que Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova habrían tenido problemas cuando la bailarina intentó retomar su carrera profesional.

"Me hablan de una angustia constante por parte de Álvaro de ser él quien llevaba el sustento económico de su hogar y poder mantener a sus cuatro hijos, a su familia completa", reveló el panelista.

"Habría existido una limitación por parte de Álvaro en poder permitirle a Ludmila, su esposa, a que ella se pudiera realizar de manera profesional. Él quería tener una familia más bien tradicional y conservadora", agregó.

"Él quería que ella se preocupara de la casa y de los hijos. Ella le planteó en diferentes ocasiones tener la posibilidad de desempeñarse como trabajadora, cualquiera que sea el área. Él también la limitaba y le decía que no", cerró Halzinki.

