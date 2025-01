Revelan el supuesto motivo del quiebre del matrimonio de 35 años de Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean

El pasado 27 de diciembre, Myriam Hernández y Jorge Saint - Jean, revelaron el fin de su matrimonio de 35 años y el término de su relación profesional.

"La cantante Myriam Hernández anuncia el fin de su relación matrimonial y profesional con Jorge Saint Jean Domic. Después de 35 años la pareja ha decidido poner término definitivo a su relación matrimonial y de representación artística, ambos continuarán caminos profesionales separados", señaló el comunicado difundido por la cuenta oficial de Myriam.

Ninguno de ambos artistas revelaron los motivos del quiebre amoroso y profesional, pero Sergio Marabolí, panelista del programa Sígueme de TV+ entregó algunos detalles que explicarían el fin de la relación.

"Hay un problema muy grave. Un problema que obedece, por la información que tengo yo, a un tema que tiene que ver con plata (...) hay un tema que tiene que ver con comisiones y me hago responsable de esto, que no correspondían para él, sino que más bien había un aprovechamiento en algunas oportunidades (...) Por este motivo, que se suma a la mala relación que ellos estaban teniendo en los últimos años, es que se produce esta ruptura. Hay ciertas administraciones mal hechas, de las cuales él habría tenido un aprovechamiento que no correspondía", aseguró Sergio.



