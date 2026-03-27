Revelan el millonario contrato de Fran García-Huidobro en Chilevisión

Zona de Estrella dejó a todos con la boca abierta y puso nuevamente a Fran García-Huidobro en el centro de la polémica mediática.

Todo comenzó mientras el panel discutía la inminente salida de JC Rodríguez de CHV, confirmada por el propio conductor. En ese contexto, no tardaron en vincular al animador con la decisión de la Dama de Hierro de empacar sus cosas, dejar Mega y regresar a la estación televisiva que la catapultó al estrellato.

Pero la conversación rápidamente se desvió hacia algo mucho más jugoso: el millonario salario que García-Huidobro recibiría en su retorno, donde conduce Primer Plano y también se desempeña como jurado en Fiebre de Baile. “Si Julio César ganaba 35, ¿cuánto crees tú que le ofrecieron a la Francisca García-Huidobro?”, lanzó Hugo Valencia, abriendo la puerta a las especulaciones.

Y no quedó ahí: “Solo les voy a adelantar que la única verdad la tiene Paula Escobar”, agregó, dejando la intriga en el aire. Acto seguido, la propia Escobar confirmó la cifra en pantalla: “15 millones de pesos. La data que me dieron es que firmó súper bien en Chilevisión por un par de añitos al menos. Así que está súper asegurada”.

Como era de esperar, los panelistas no pudieron contenerse y comenzaron a sacar cuentas: la Fran se embolsaría nada menos que 360 millones de pesos en los dos años que dura su contrato.

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