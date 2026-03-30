Revelan el inesperado y reservado último deseo de Eduardo Cruz-Johnson

La muerte de Eduardo Cruz-Johnson no solo remeció a TVN, sino que también desató una serie de revelaciones que rápidamente se tomaron la pantalla. El histórico rostro de noticias —que por más de 20 años fue la voz oficial de 24 Horas— hoy sigue generando impacto, incluso después de su partida.

Durante este fin de semana ya había recibido homenajes en el canal, pero fue en Buenos Días a Todos donde la situación dio un giro más íntimo y también más inesperado. Monserrat Álvarez tomó la palabra y, aunque reconoció que nunca trabajó directamente con él, aseguró que su reputación siempre fue intachable. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la información que decidió revelar en vivo.

“Una situación que también me llama la atención es él no ha querido hacer un funeral”, relató la periodista.

Una decisión que dejó a muchos sorprendidos y que rompe completamente con los protocolos habituales para figuras de su trayectoria. Pero eso no fue todo.

“Tampoco un velorio y al parecer su último deseo era irse de manera muy íntima”, señaló la comunicadora.

Como si fuera poco, Eduardo Fuentes agregó otro dato que terminó de completar este cuadro fuera de lo común: la intención del comunicador era ser cremado, una voluntad que su familia respetará al pie de la letra.

La partida de Cruz-Johnson, ocurrida este fin de semana a los 68 años producto de complicaciones derivadas de una diabetes, no solo deja un vacío en la televisión chilena, sino también una despedida que rompe esquemas y que ya está dando que hablar.

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