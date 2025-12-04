Revelan el estado de salud de Esteban Paredes: no podrá asistir a ensayos de Fiebre de Baile

Como si Fiebre de Baile no tuviera suficiente drama con eliminaciones y polémicas de semanas anteriores, ahora un nuevo capítulo tensa aún más la pista. El protagonista de esta vez es Esteban Paredes, el exfutbolista que estos días debió dejar de lado sus coreografías por un inesperado problema de salud.

El martes, Diana Bolocco alertó al público diciendo que Paredes no podría presentarse debido a una fuerte subida de presión que lo llevó directo a un centro asistencial. Lo que parecía un susto momentáneo, ahora genera dudas sobre su continuidad en el programa.

Ahora, según reportó Deportes 13, el exdelantero ya regresó a su hogar, pero se encuentra bajo estricta indicación de reposo y monitoreo constante de su presión arterial. Tanto es así que, por ahora, está totalmente fuera de los ensayos de Fiebre de Baile.

Con estas restricciones médicas, nadie sabe todavía si Paredes logrará volver a la competencia o si su ausencia se transformará en un golpe definitivo para su participación.

El escenario está abierto y los fanáticos del programa esperan ansiosos saber si el ídolo de Colo-Colo podrá retomar la pista o no.

