Revelan el estado anímico de Mane Swett en medio de la lucha por recuperar a su hijo: "Está muy sola"

El día jueves se dió a conocer que la reconocida actriz chilena, Mane Swett, se encontraría jugando la última carta frente a la justicia estadounidense para recuperar a su hijo Santiago, quien recordemos fue retenido por su padre en Nueva York hace un año y medio.

La defensa de la actriz presentó una solicitud a la Corte Suprema de Estados Unidos para que se revise el fallo de primera instancia del caso, el cual será revisado el próximo 26 de junio.

El documento, que cuenta con una extensión de 37 páginas, cuestiona cómo la justicia del país norteamericano aplicó la Convención de La Haya en un caso de sustracción de menores, además de detallar el frío vínculo que mantiene la intérprete con Santiago, y que el menor "rechazó el afecto físico de su madre", por manipulación por parte del padre del niño.

"El comportamiento del menor tras la retención ilícita reflejó aún más el grado de influencia indebida. Su relación con su madre se volvió distante y hostil. Rechazó el afecto físico de su madre y expresó su enojo por el litigio", detalló una parte del texto.

EL ESTADO ANÍMICO DE MANE SWETT

Bajo esta línea, la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, reveló en su podcast Bombastic, información sobre el ánimo de Mane en este complejo proceso, donde detalló que la intérprete "no da muchos detalles" al respecto.

"Ha sido un proceso muy doloroso y muy solitario porque los cercanos a Mane dicen que es muy de desaparecerse, de no contestar el teléfono, de no contar lo que le está pasando (...) La gente que la conoce le escribe y es monosilábica para responder, no da detalles (...) Está muy sola porque también ha sido una opción. Porque ella tiene amigos de toda la vida, Jorge Zabaleta es uno que ha intentado apoyarla en todo este tiempo, mantenerse cercano, pero es ella la que se aleja", señaló Gutiérrez.

Además, la comunicadora informó que el círculo que era más cercano a Swett, no saben con presición cómo se encuentra la actriz.



"Todo este círculo de hierro que conocíamos de amigos y compañeros actores, se han visto alejados de Mane, han visto que ella no se comunica, no tienen idea de lo que pasa y se enteran casi por la prensa de lo que está pasando", agregó la periodista de farándula.

PURANOTICIA