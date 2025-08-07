Revelan detalles sobre el quiebre entre Pancha Merino y Andrea Maroccino: "No sólo lo habría separado de la familia"

Pancha Merino y Andrea Maroccino pusieron fin a su relación luego de estar seis años juntos, tal como lo informó la actriz.

Y fue en el programa de farándula, Que te lo digo, donde mencionaron esta noticia, y luego Glamorama, se puso en contacto con la actriz para poder confirmar la información entregada por el espacio mencionado.

Merino aceptó dar declaraciones, por lo que confirmó la separación, y además señaló que se encuentra bien y que está “mejor”.

Cabe recordar que la relación entre Merino y Maroccino comenzó en el verano del 2019, luego de conocerse en un evento de la Fórmula E.

Luego, el empresario con la intérprete se comprometieron y tenían planes de contraer matrimonio en el 2022 específicamente en Italia, evento el cual tuvo que ser cancelado debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que los costos aumentaron en un 50%.

LA SUPUESTA RAZÓN DE LA SEPARACIÓN

El periodista Sergio Rojas, en Que te lo digo, aseguró que la familia de Marocchino estaría muy feliz con la separación, debido a que Pancha Merino habría sido la “culpable” de un quiebre familiar.

"Esto no tendría vuelta atrás. La mediática actriz y comentarista de espectáculo se habría separado de quien iba a ser su marido. Entiendo que parte de la familia de Andrea estaría muy contenta, porque la acusan de ser la culpable entre el quiebre familiar de Marcello, Luciano, y Andrea Marocchino", detalló Rojas.

Luego, el comunicador admitió que Daniella Campos filtró que Pancha Merino y Andrea habrían terminado, diciéndole: "Sergio está la cagá. Pancha Merino sacó sus cosas del departamento de Andrea".

"El rol de Andrea estaba complejo, porque Pancha ya es mamá. Esto venía arrastrándose un tiempo hasta que pasa una situación puntual y Pancha decide sacar sus cosas de la casa de Andrea e irse", agregó el conductor.

“Dicen que ella no sólo lo habría separado de la familia, sino que de a todo de su círculo cercano de amigos. Decía que todos eran unos chupasangre", cerró el comunicador.

