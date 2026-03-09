Asskha Sumathra aclara polémica en Festival de Viña: “Sí, yo improvisé con cosas, alargué más partes del libreto”

La comediante Asskha Sumathra volvió a encender la polémica tras su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, aclarando uno de los grandes debates que surgieron en redes: ¿cuánto de su rutina fue realmente improvisado?

La humorista abordó el tema durante su participación en Detrás de la Quinta, asegurando que, contrariamente a lo que muchos opinaban, su show sí tenía un guión estructurado.

"La gente dice que no hice el guion y está casi completo. Sí, yo improvisé con cosas, alargué más partes del libreto", comentó, dejando claro que la espontaneidad fue solo un condimento dentro de un espectáculo planificado.

Sumathra explicó que su estilo mezcla lo escrito con momentos improvisados, algo que ha perfeccionado en años de trayectoria en distintos escenarios, y que la distingue de otros comediantes más tradicionales.

Con su característico humor, la comediante también se permitió reírse de sí misma al hablar sobre su actuación. Cuando le preguntaron si había vuelto a ver su rutina, respondió: "Sí, la vi, me reí, la encontré terrible".

Rápidamente aclaró que su comentario iba con tono jocoso: "Terrible, sí... me faltó tiempo", agregó entre risas, dejando en evidencia que la autocrítica también forma parte de su estilo.

Por último, Sumathra recordó lo fugaz que se sintió su paso por la Quinta Vergara, comentando que todo ocurrió tan rápido que casi no se dio cuenta cuando la animadora Karen Doggenweiler apareció para acompañarla en el cierre de su presentación.

PURANOTICIA