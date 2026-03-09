Fran García Huidobro reacciona a la renuncia de Julio César Rodríguez en CHV: "Nunca le va a faltar la pega"

El viernes pasado, Julio César Rodríguez sacudió el mundo televisivo al anunciar su salida de Chilevisió después de 13 años de carrera en la estación. El animador, quien también ejerció funciones ejecutivas y estuvo a cargo de la programación por varios meses, cerró un ciclo que marcó una era en el canal.

Una de las reacciones más esperadas ante esta noticia era la de Fran García Huidobro, su ex pareja y reciente regreso a CHV como conductora de Primer Plano, junto al padre de su hijo.

"Me golpeó la renuncia, me golpeó en lo profesional y en lo personal, es bastante evidente porqué. Fui invitada a un proyecto en el que Julio estaba involucrado, y eso fue parte de la decisión de aceptar ese proyecto en ese momento. Ahora esa parte del proyecto, que para mi es muy importante, ya no está. Sé las razones, lo he conversado con él en privado, porque nuestra relación es mucho más allá de un trabajo o un canal de televisión. Nuestra relación es eterna y va a ser eterna", escribió Fran en su cuenta de Instagram, dejando entrever que la salida de JC impacta tanto en lo laboral como en lo personal.

La noche del domingo, la conductora estuvo sola al frente de Primer Plano, donde volvió a tocar el tema y abrió espacio a la opinión de sus compañeros sobre la renuncia del animador.

"Todos nosotros lo vamos a echar de menos", comentó Vasco Moulian, mostrando el sentir del equipo.

"Yo creo que Julio lo hizo súper bien. Lo que más admiro de Julio es ese amor y pasión por lo que hace. A ese tipo de personas nunca le va a faltar la pega", añadió Pancha Merino, destacando su compromiso y profesionalismo.

"Es de los mejores jefes que he tenido. Lo respeto profundamente, lo admiro y me banco todas sus decisiones. Si él está contento con irse, yo estoy contenta por él", señaló Cecilia Gutiérrez, dejando claro que la relación va más allá de lo laboral.

Finalmente, Danilo 21 también expresó su gratitud: "Me siento muy afortunado de haber llegado a la televisión de la mano de Julio. Aprendí muchísimo y estoy muy agradecido de este corto tiempo. Creo que donde él esté va a brillar".

