Revelan coqueteos y mensajes de amor entre Daniela Aránguiz y el “Mago” Valdivia en fiesta de Año Nuevo

Si alguien pensaba que el capítulo entre Daniela Aránguiz y Jorge “Mago” Valdivia estaba completamente cerrado, al parecer se equivocó. Aunque el divorcio puso fin legal a una de las historias más comentadas de la farándula nacional, nuevos antecedentes vuelven a encender las alarmas y dejan la sensación de que la teleserie aún no termina.

Fue en el programa Zona de Estrellas donde Adriana Barrientos lanzó una verdadera bomba al revelar lo que presenció durante una fiesta de Año Nuevo, instancia en la que coincidieron los exesposos. Según la panelista, lejos de la frialdad que se esperaría tras años de conflictos, entre ambos habría existido una conexión más que evidente.

Barrientos aseguró que Valdivia no le quitaba los ojos de encima a Aránguiz mientras hablaba por teléfono con un familiar de ella. “Ve a la Daniela y le pone caras de amor. Y la Daniela va y hace así, le tira un beso. Jorge se pone coqueto... al ratito mensajes del Mago. Y a las tres de la mañana...”, lanzó la opinóloga.

Pero eso no fue todo. Adriana fue más allá y aseguró que los mensajes que comenzaron a llegar no eran precisamente inocentes. “Eran de amor (...) recordando tiempos antiguos”, afirmó, apuntando directamente a una nostalgia romántica que muchos creían superada.

La panelista recalcó que no se trató de un simple rumor, ya que Aránguiz se encontraba grabando contenido del evento cuando el teléfono no paraba de vibrar con notificaciones del exfutbolista, todo frente a testigos.

Y como si no fuera suficiente, Barrientos agregó un detalle que terminó de alimentar la polémica. Según su relato, en medio de la fiesta Daniela le habría avisado que se ausentaría un momento. “Me dice ‘amiga, voy a ir al auto a cambiarme los zapatos’. Hasta el día de hoy estoy bailando con el amigo”, comentó, dejando entrever que la noche pudo haber tenido un desenlace inesperado.

