Revelan a las dos figuras del mundo del espectáculo que se incorporarán a Fiebre de Baile: “El duelo de cuñados”

Tras 13 años fuera del aire, Fiebre de Baile volvió con todo y arrasó en rating, pero ahora promete aún más controversia. El programa de Chilevisión, que debutó el domingo con una ola de comentarios en redes sociales, incorporará a dos figuras que no dejan a nadie indiferente.

Según reveló el propio Julio César Rodríguez, director de programación del canal, los nuevos competidores serán Raimundo Cerda —ex Gran Hermano y Ganar o Servir, además de actual pareja de Faloon Larraguibel, quien también compite en el show— y Claudio Valdivia, hermano del exfutbolista Jorge Valdivia.

El anuncio lo hizo JC en el programa Sígueme de TV+, donde adelantó que ambos debutarán la próxima semana en un duelo directo, una jugada que muchos ya califican como el “golpe mediático” con el que Chilevisión busca mantener el liderazgo del prime.

“Va a haber un duelo el lunes entre Raimundo Cerda y Claudio Valdivia… le vamos a poner el duelo de cuñados”, señaló el periodista.

El nombre del enfrentamiento no pasó inadvertido, ya que recordemos que el hermano de Raimundo Cerda, conocido como Cuco, mantiene una relación sentimental con Daniela Aránguiz, la ex pareja de Jorge “Mago” Valdivia.

Cabe mencionar que el espacio de baile se emite los días lunes, martes y miércoles a través de las pantallas de Chilevisión a las 22:30 horas.

