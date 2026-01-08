Disney revela a los nuevos Rapunzel y Flynn Rider para el live action de Enredados

Disney sorprendió a todos sus fanáticos con un anuncio que ya está dando que hablar, luego de que se confirmara que la actriz australiana Teagan Croft y el estadounidense Milo Manheim serán los encargados de liderar el esperado live action de Enredados, uno de los clásicos animados más queridos del estudio.

Según reveló The Hollywood Reporter, la estrella de Titans se pondrá en la piel de Rapunzel, personaje que en la versión animada fue inmortalizado con la voz de Mandy Moore. En tanto, el rol del carismático y encantador Flynn Rider quedará en manos de Milo Manheim, rostro habitual de Disney Channel gracias a producciones como Zombies y Prom Pact, papel que originalmente interpretó Zachary Levi.

Detrás de cámara, el proyecto también promete alto impacto. La dirección estará a cargo de Michael Gracey, el mismo que convirtió The Greatest Showman en un fenómeno global. Y para tranquilidad —o preocupación— de los fans más puristas, la cinta mantendrá el ADN musical que hizo famosa a la historia original.

El guión correrá por cuenta de Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge), mientras que la producción estará en manos de Kristin Burr, conocida por Freakier Friday.

ELECCIÓN DE LOS PERSONAJES

La elección de Croft y Manheim no fue al azar, ya que ambos actores pasaron por pruebas de pantalla realizadas en Londres durante diciembre, instancia clave donde Disney definió a sus nuevas apuestas para revivir el cuento en carne y hueso.

La historia, como ya es conocida, gira en torno a Rapunzel, una princesa de cabellera mágica que tras pasar gran parte de su vida encerrada, se lanza a una aventura sin retorno junto al ladrón Flynn Rider para descubrir el mundo más allá de la torre.

El desafío no es menor. La versión animada de Enredados fue un verdadero tanque, ya que recaudó más de 591 millones de dólares a nivel mundial y dio paso a una exitosa serie homónima de Disney Channel, nuevamente con Mandy Moore y Zachary Levi como protagonistas.

Ahora, la gran pregunta es: ¿logrará este live action estar a la altura del fenómeno original o se convertirá en otro remake de Disney criticado por el público?

