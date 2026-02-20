Residente salta al cine y ficha a Bad Bunny como protagonista en ambicioso drama sobre Puerto Rico

De los escenarios musicales al set de filmación. Residente anunció que debutará como director con “Porto Rico”, una película que promete remover la historia de la isla y lo hará con nada menos que Bad Bunny en su primer rol protagónico en la pantalla grande.

Benito Martínez, que ya ha coqueteado con Hollywood, ahora se la juega en grande encabezando un elenco de peso que incluye a Edward Norton, Viggo Mortensen y al ganador del Oscar Javier Bardem. Como si fuera poco, el proyecto contará con Alejandro González Iñárritu como productor ejecutivo.

Lejos de la música y las polémicas líricas, Residente se pone detrás de cámara con una apuesta ambiciosa y política. "He solado con hacer una película sobre mi país desde que soy un niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversias y esta película es una reafirmación de quienes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece", declaró sobre la cinta.

“Porto Rico” será un drama de época ambientado a fines del siglo XIX y girará en torno al revolucionario José Maldonado Román, conocido como “Águila blanca”. Una producción que ya huele a premios y a debate.

