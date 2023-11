Representante chilena Camila Santander se corona como la nueva Miss Europe Continental 2024

La modelo nacional Camila Santander, triunfó en el recién celebrado certamen internacional Miss Europe Continental 2024, donde se impuso ante 60 candidatas.

La chilena de 25 años brilló en el evento que se llevó a cabo en la ciudad italiana de Napoles, donde además se convirtió en la única latinoamericana en estar dentro del TOP 20 del certamen de belleza.

“Espero todos estén contentos, intenté dejar a Chile lo más alto que pude y lo hice con mucho amor, perseverancia y esfuerzo, lo cual se vieron reflejados en los últimos meses de mi vida”, expuso Santander en sus redes sociales.

“Dedicaré este triunfo a mi familia y a los que me ven desde el cielo, nunca me imaginé poder llegar tan lejos en lo que me gusta”, añadió la joven para celebrar su triunfo.

