Reportaje de TMZ revela que Justin Bieber vendió su catálogo musical por estar en quiebra

Una grave crisis financiera enfrentó durante el año 2022 el cantante canadiense Justin Bieber, situación que incluso lo llevó a vender su catálogo musical por 200 millones de dólares. Así lo dio a conocer un reportaje del sitio TMZ.

El intérprete de «Baby» enfrentaba una situación tan delicada que en diciembre de 2022 consideró vender los derechos de todas sus canciones.

No obstante, fue su representante, Scooter Braun, quien le sugirió esperar a enero de 2023 para beneficiarse de una exención fiscal.

Pero a través de un reportaje que titularon «TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber» (TMZ Investiga: Qué le ha pasado a Justin Bieber), el artista canadiense no pudo posponer la venta debido a la urgencia de su situación financiera.

El catálogo vendido incluye más de 290 canciones publicados hasta fines de 2021 y fue adquirido por la firma británica Hipgnosis, respaldada por el fondo de inversión Blackstone, especializada en comprar derechos musicales de artistas de renombre.

Cabe hacer presente que el material de TMZ también aborda otros aspectos de la vida del artista de 31 años, incluyendo sus luchas con la salud mental, desafíos matrimoniales y su vínculo con la fe y las creencias religiosas.

PURANOTICIA