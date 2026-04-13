Renuncia clave remece el caso: abogado de Yamila Reyna da un paso al costado en plena batalla contra Américo

El quiebre entre Yamila Reyna y Américo no solo remeció al mundo del espectáculo, sino que también se convirtió en uno de los escándalos más comentados de la farándula.

La relación terminó el 8 de febrero en medio de un verdadero terremoto mediático, luego de que la comediante acusara al cantante con una denuncia por violencia física y psicológica, un caso que hoy sigue avanzando en tribunales.

Pero el drama está lejos de enfriarse. Quien volvió a encender la polémica fue la periodista Cecilia Gutiérrez, que desde su cuenta de Instagram reveló nuevos antecedentes que podrían cambiar el rumbo de esta historia.

La “Miss Bombastic de la Farándula” aseguró que la defensa de Reyna dio un giro inesperado en los últimos días, dejando entrever que el caso podría tomar otro tono de aquí en adelante.

"Tengo novedades con respecto al caso de Yamila Reyna con Américo. La semana antepasada Claudio Valdivia que era el abogado de Yamila renunció a su representación, tengo entendido que por diferencias en la estrategia para enfrentar el proceso judicial y la semana pasada asumió el patrocinio y poder de su representación un bufete de abogados, tengo entendido que una de las abogadas principales es mujer. Así que me imagino que eso va a cambiar cómo va a ser el planteamiento de la defensa de Yamila para el tema, porque hay varias aristas...lo que sucedió en Empedrado, también lo de San Javier y otros antecedentes que me imagino que ambas parten quieren sumar (...) La formalización debería ocurrir en las próximas semanas", detalló Gutiérrez a través de sus redes sociales.

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