Mortal accidente aéreo en Brasil termina con la vida de cantante Oliver Tree y de conocido Youtuber argentino “Gaspi”

A las 8:59 hora local de Brasil de este domingo, un mortal accidente tuvo como escenario la zona suroeste de Río de Janeiro, específicamente en Recreio dos Bandeirantes, cuando dos helicópteros chocaron en pleno vuelo.

Debido al impacto múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños, fue ahí donde se encontraron al menos cinco cuerpos.

Los primeros reportes indicaron que una de las aeronaves se incendió al caer dentro de un estacionamiento privado, el fuego producto de la explosión destruyó al menos una veintena de automóviles que se encontraban en el lugar.

“De las seis víctimas mortales, cinco viajaban en un helicóptero y solo el piloto en el otro”, entre las víctimas se encuentran el cantante Oliver Tree y el conocido Youtuber argentino “Gaspi”.

PURANOTICIA