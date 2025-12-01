Renuncia bomba en TV+: figura deja “Tal Cual” y desata caos interno en el canal

Este fin de semana, TV+ se sacudió con una renuncia que nadie vio venir, dejando al canal y a su público en un mar de especulaciones.

Según El Filtrador, un nombre clave de Tal Cual decidió dar un paso al costado, dejando su cargo oficialmente a disposición.

La salida de Paulo Galleguillos, editor del espacio conducido por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, se produce en pleno proceso de reestructuración de la señal, donde los ejecutivos buscan refrescar la programación y mover piezas en la interna del canal.

El profesional presentó su renuncia el viernes pasado, y el equipo del programa ya estaría al tanto de la noticia.

“El último terremoto en TV+”

Fuentes internas calificaron esta salida como “el último terremoto en TV+” del año. Paulo Galleguillos llevaba tres años al mando de Tal Cual, tiempo durante el cual fue pieza fundamental, ya que creó los libretos, diseñó varias dinámicas del programa y dejó una huella en la identidad del espacio de conversación.

Aunque Tal Cual se mantiene como uno de los proyectos más estables y mejor evaluados de la señal, aún no hay claridad sobre quién asumirá su reemplazo, lo que deja al equipo en un momento de incertidumbre.

El golpe se suma a otros movimientos internos: recientemente se confirmó que Mauro Caro dejará Sígueme para dedicarse exclusivamente a Tal Cual, lo que evidencia que TV+ está en pleno “revolcón” interno.

PURANOTICIA