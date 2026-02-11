Renata Bravo revela la broma sobre Parived que hizo caer el regreso de Tonka a radio La Metro

A inicios del año pasado, Tonka Tomicic comenzó a preparar su regreso a los medios de comunicación, luego de que se desestimara su participación en el denominado Caso Relojes, investigación en la que está vinculado su expareja, Parived.

En ese contexto, la animadora estuvo cerca de sumarse a radio La Metro FM, específicamente al programa “Desayuno de Campeones”, que conducen Renata Bravo y Cristóbal Soto. Sin embargo, su arribo al espacio matinal nunca se concretó.

A casi diez meses de esas tratativas, fue la propia Renata Bravo quien reveló la verdadera razón detrás del fallido debut radial de Tomicic.

En el programa Plan Perfecto, la comediante contó que alcanzaron a sostener una reunión previa a la firma.

“Yo tenía el programa andando hace más de un año. Entonces yo le digo a la Tonka: ‘¿Tú estás dispuesta a trabajar sabiendo cómo es el programa?’, que contamos anécdotas… hablamos de todo y ella no tiene costumbre de hablar de su vida personal”, relató.

Según Bravo, incluso le advirtió: “‘¿Estás segura de lo que te estás metiendo?’”. Ante eso, Tomicic respondió que sí, asegurando que quería mostrarse más cercana y compartir aspectos de su vida.

Cuando la animadora ya estaba prácticamente lista para integrarse —coincidiendo con el cierre de su arista en el Caso Relojes—, la información comenzó a filtrarse a la prensa. Fue entonces cuando, en medio de una conversación distendida, Bravo y Soto lanzaron una broma relacionada con Parived.

“Cuento corto, tiramos con mi compañero una talla de Parived… no sé qué fue, fue una estupidez, una talla y ella se enojó de tal manera que no llegó a puerto la dupla”, reconoció la actriz.

La humorista detalló que el comentario fue algo como: “Dijimos que no sabíamos a qué hora iba a ser el programa porque no teníamos reloj”, en alusión al caso judicial. La reacción de Tomicic fue inmediata y la negociación se cayó en cuestión de minutos.

Pese al fallido regreso en La Metro, Tonka Tomicic finalmente volvió a la televisión con una nueva casa televisiva: Mega. Allí asumió la conducción de El Internado, reality de cocina, y además debutó en radio Romántica con el programa Tonka Contigo.

Actualmente, la animadora también se prepara para sumarse junto a José Antonio Neme al programa satélite del Festival de Viña del Mar, Only Viña, consolidando así su retorno a la escena mediática tras años marcados por la polémica.

