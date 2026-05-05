Remezón en Canal 13: reducen su directorio y concentran el poder en solo tres nombres

Un verdadero terremoto sacudió este martes a Canal 13. En una junta extraordinaria que no pasó desapercibida, la señal decidió reducir su directorio a solo tres integrantes.

El nuevo mando queda en manos de Gabriel Polgati Rojas, quien asume la presidencia acompañado por Alicia Zaldívar Peralta y Rodrigo Terré Fontbona. Polgati no es un desconocido: lleva más de dos décadas moviendo los hilos en RDF Media, donde ha estado detrás del crecimiento de radios como Tele13 Radio, Play FM, Sonar y Radio 13C.

Pero no todo fue celebración. También hubo despedidas: el canal destacó la salida de Carolina Altschwager y Rodrigo Swett, este último tras más de diez años en el directorio, señalando que “aportando a una comprensión profunda de los desafíos comerciales de la industria de los medios de comunicación a nivel global y local, les deseo mucha suerte en sus exigentes desafíos profesionales en las sociedades controladoras de Canal 13″.

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