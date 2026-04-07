Reino Unido prohíbe la entrada a Kanye West tras comentarios antisemitas: iba a ser el artista principal en un festival

El gobierno de Reino Unido le prohibió la entrada al país a Kanye West, después de la polémica suscitada por su actuación como artista principal en el festival Wireless de Londres que se realizaría este verano.

El ministerio del Interior informó que el rapero solicitó un permiso mediante una Autorización Electrónica de Viaje (ETA).

Añadió que la decisión de denegarlo se basó en que su presencia no sería beneficiosa para el bien público.

Durante casi cinco años, West, también conocido como YE, ha provocado indignación por una serie de comentarios antisemitas, racistas y pronazis.

Luego de conocerse la decisión del gobierno, también se supo de la cancelación del festival.

Los organizadores, Festival Republic, emitieron un comunicado de prensa.

"El Ministerio del Interior ha retirado la autorización de viaje de YE, denegándole la entrada a Reino Unido. Por consiguiente, el Wireless Festival queda cancelado y se reembolsará el importe de las entradas a todos los poseedores", anunciaron.