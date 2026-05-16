Declararon nulo el tercer juicio contra el exproductor Harvey Weinstein

El tercer juicio contra el exproductor estadounidense Harvey Weinstein ha sido declarado nulo este viernes en Nueva York, ante la incapacidad del jurado de alcanzar un veredicto unánime en la causa por la que el magnate del cine estaba acusado de violar a la exaspirante a actriz Jessica Mann en un hotel en 2013.

Este caso representa el tercer proceso judicial basado en las acusaciones de Mann que concluye sin un fallo definitivo. La condena original a 23 años de prisión dictada en el primer juicio -en 2020- fue revocada posteriormente por irregularidades en el procedimiento, mientras que el segundo litigio fue anulado debido a la misma falta de consenso entre los miembros del jurado.

El magistrado del Tribunal Supremo de Manhattan, Curtis Farber, ha afirmado que era "bastante evidente" que los miembros del jurado estaban "irremediablemente estancados" y ha expresado que no veía "ningún motivo para continuar con las deliberaciones" ni que se trataba de "un proceso coercitivo", según ha recogido el diario 'The New York Times'.

La defensa de Weinstein, de 74 años, y la oficina del fiscal de distrito de Manhattan presentaron esta semana sus alegatos finales tras un juicio que ha durado cerca de un mes y que ha contado con el testimonio de casi 20 testigos.

Sus abogados han afirmado ante la corte que Weistein y Jessica Mann mantuvieron relaciones sexuales con consentimiento y que, tras ello, la relación entre ambos fue intermitente, según ha recogido el diario 'The New York Times'.

Por contra, los representantes legales de Mann argumentaron que el hecho de que tuvieran una relación esporádica que, en ocasiones fue "consensuada", no implica que no hubiera una violación. Los testimonios y pruebas presentados han sido similares a los otros dos juicios anteriores.

SOBRE EL JUICIO

El juicio gira en torno a las acusaciones de Jessica Mann, una exaspirante a actriz que acusó a Weinstein de violarla en un hotel en el centro de Manhattan en 2013. El exproductor fue condenado en 2020 por violación en tercer grado y absuelto de los delitos más graves, entre ellos agresión sexual con fines depredadores, que conllevaba una pena de cadena perpetua.

No obstante, un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló esta condena cuatro años más tarde tras concluir que el tribunal de primera instancia que abordó ese primer juicio "admitió erróneamente" a trámite los testimonios de mujeres víctimas de una serie de abusos que no formaban parte del caso en cuestión.

Los fiscales del caso trataron de demostrar con el testimonio de otras mujeres que el afamado productor de cine presentaba un patrón de abuso sexual. El segundo juicio tras la anulación sí se celebró en junio de 2025, si bien el juez estatal de Nueva York Curtis Farber tuvo que declarar su nulidad después de que el jurado no llegara a un acuerdo en el caso de Mann.

En aquel proceso, el jurado le declaró entonces culpable de un delito sexual en primer grado tras unas acusaciones de una exasistente, Miriam Haley, que le acusó de obligarla a practicarle sexo oral en 2006. El exproductor, no obstante, fue declarado no culpable de una presunta agresión sexual contra la modelo Kaja Sokola en 2002. Quedaba pendiente el cargo sobre el caso de Mann.

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