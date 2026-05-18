Luis Miguel enciende las alarmas: reportan hospitalización por supuesto problema cardíaco en Nueva York

¡Preocupación total por Luis Miguel! El icónico cantante mexicano estaría atravesando un delicado momento de salud luego de haber sido internado de urgencia en una exclusiva clínica de Nueva York.

De acuerdo con información revelada por Univisión durante la tarde del viernes pasado, “El Sol de México” habría llegado al recinto médico el 11 de mayo para someterse a una evaluación. Sin embargo, lo que parecía un chequeo de rutina terminó encendiendo las alarmas.

Según trascendió, los especialistas detectaron un problema cardíaco en el artista, razón por la que todavía seguiría bajo estricta observación médica.

En medio de la incertidumbre, también salió a la luz que su pareja, Paloma Cuevas, no se habría separado ni un segundo del cantante y lo ha acompañado durante todo este complejo proceso.

"Los doctores son de primera. Hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel", señaló la periodista Gelena Solano.

Hasta ahora, el círculo cercano del intérprete de "La Incondicional" guarda absoluto silencio y no ha querido confirmar ni desmentir la información. Aun así, fuentes cercanas aseguran que, si los resultados médicos evolucionan favorablemente, Luis Miguel podría abandonar la clínica durante la próxima semana.

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