Regreso de Oriana Marzoli reabre conflicto por “Doble Tentación” y madre de Dominique Lattimore denuncia falta de justicia

El reciente regreso de Oriana Marzoli a la televisión chilena volvió a poner en el centro del debate uno de los episodios más controversiales de los realities en el país. A casi una década del encierro de “Doble Tentación” (2017), Cecilia Navarrete, madre de la modelo Dominique Lattimore, volvió a manifestar el profundo dolor de su familia y aseguró que en el caso “nunca se hizo justicia”.

La reaparición televisiva de la figura venezolana-española generó una inmediata reacción de Navarrete, quien abordó el tema en el programa de farándula “Que te lo digo”, donde relató el impacto emocional que significó enterarse del retorno de Marzoli a Chile.

“No se hizo justicia, ni siquiera por nosotros que somos chilenos. Mi hija es chilena y norteamericana. Yo no sabía nada hasta que me empezaron a llegar muchos mensajes y llamadas avisándome que esta muchacha, Oriana Marzoli, estaba acá en Chile”, manifestó.

Los hechos se remontan a 2017, durante la emisión del programa de Mega, donde Dominique Lattimore denunció haber sido víctima de racismo, xenofobia y agresiones físicas y verbales al interior del encierro.

Según los antecedentes de la época, los ataques incluyeron insultos vinculados a su color de piel y origen étnico, situación que la familia sostiene que no puede ser relativizada como parte del formato televisivo.

Navarrete recalcó la gravedad de lo ocurrido y aseguró contar con respaldo audiovisual del episodio.

“Esa vez esta mujer, porque ahora es mujer, aunque hubiese sido niña en ese tiempo, fueron tres personas donde insultaron, humillaron, la arrastraron, le pegaron y todo Chile lo sabe porque salió públicamente. Tengo audios, tengo grabaciones completas. Fue gravísimo y nunca se hizo justicia”, detalló.

Tras su salida del programa, Lattimore inició acciones legales que incluyeron una denuncia ante Carabineros, una demanda civil por discriminación y una querella criminal amparada en derechos humanos. Sin embargo, el proceso penal no prosperó.

“Todo el mundo sabe que mi hija al salir de ese reality presentó una querella criminal, una querella que salió en todos los medios. Se acogió en los derechos humanos y en muchas cosas. Ella no podía volver a Chile durante cinco años y todo el mundo lo sabe”, recordó Navarrete.

La dificultad para notificar legalmente a Marzoli, quien regresó a España tras el programa, derivó en el cierre de la causa contra la principal señalada. Ante ello, la estrategia judicial se reorientó hacia los productores del programa por una eventual falta de resguardo durante la emisión del reality.

“Hasta yo, que soy la madre, llegué al canal a hablar con el director máximo. Nunca se hizo justicia. Por eso mi hija hoy no pisa la televisión hace muchos años. Esto fue para mí terrible. Han pasado tantos años y hoy ella tiene una paz enorme espiritual, pero vivimos cosas muy fuertes”, cerró la madre, reflejando las secuelas que, asegura, aún persisten en la familia.

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