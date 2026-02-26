Regreso de Mon Laferte a la Quinta Vergara marcará la penúltima noche de Viña 2026

La quinta y penúltima noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 estará marcada por el regreso de una de sus figuras más queridas, una comediante que ha conquistado las redes sociales y un espectáculo que promete reinventar el reguetón sobre el escenario de la Quinta Vergara.

MON LAFERTE: EL RETORNO A CASA

A las 21:30 horas será el turno de Mon Laferte, la cantante viñamarina nacida como Monserrat Bustamante, quien vuelve al certamen tras sus presentaciones en 2017 y 2020.

“Volver a Viña siempre es especial, es un escenario que significa mucho para mí”, ha expresado la artista sobre su vínculo con el Festival.

Reconocida por su versatilidad en géneros como pop, rock, bolero y cumbia, la cantante chileno-mexicana ha vendido más de 4,8 millones de unidades equivalentes a álbumes en México. Éxitos como “Tu Falta de Querer” y “Amárrame” la han posicionado como una de las voces latinoamericanas más influyentes, además de convertirse en la artista chilena con más nominaciones en una sola edición de los Latin Grammy.

PIARE CON P: HUMOR CON SELLO PROPIO

El bloque de humor estará a cargo de Piare con P, nombre artístico de Pauline Echeverría, comediante de 42 años oriunda de Puente Alto.

Con un estilo fresco, directo e irreverente, ha construido una sólida carrera en el circuito del stand up chileno, combinando observaciones cotidianas y experiencias personales que conectan con distintas generaciones. “Hablo de lo que vivimos a diario, de lo que nos pasa y a veces no sabemos cómo decir”, ha señalado sobre su propuesta.

Su popularidad creció en plataformas como Instagram y TikTok, donde sus rutinas sumaron miles de reproducciones antes de dar el salto a escenarios masivos. En su trayectoria destacan participaciones en programas como Mentiras Verdaderas y El Antídoto, además de haber sido la primera mujer en realizar stand-up en el Festival de la Independencia de Talca en 2019, consolidándose como una de las voces femeninas más influyentes del humor contemporáneo en Chile.

YANDEL SINFÓNICO: EL REGUETÓN SE VISTE DE GALA

El encargado de cerrar la penúltima noche será Yandel con su espectáculo Yandel Sinfónico. El artista puertorriqueño, activo desde 1995 y conocido por integrar el dúo Wisin & Yandel, presentará un formato que fusiona sus mayores éxitos urbanos con arreglos orquestales en vivo.

“El reguetón también puede sonar con elegancia y fuerza sin perder su esencia”, ha comentado el cantante sobre esta propuesta, que busca llevar el género “a otro nivel”.

Así, la Quinta Vergara se prepara para una noche que combina emoción, humor y espectáculo internacional, en la antesala del gran cierre del certamen.

