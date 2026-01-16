Regreso confirmado: Cristián Campos vuelve a las teleseries y se suma a Mega

Después de un prolongado período fuera de la televisión, Cristián Campos confirma su regreso a las teleseries con un nuevo proyecto en la pantalla de Mega. El actor formará parte de “Reunión de Superados”, producción del Grupo Bethia, en la que participará de manera acotada en tres o cuatro capítulos.

Su última aparición en teleseries fue en 2021, cuando integró el elenco de “100 Días para Enamorarse” y realizó un cameo en “Verdades Ocultas”, ambas producciones del mismo canal. Posteriormente, se mantuvo alejado de los sets de grabación mientras enfrentaba un proceso judicial que concluyó en mayo de 2025, cuando la causa en su contra fue sobreseída por prescripción.

El actor había sido acusado por Raffaella Di Girolamo, hija de su exesposa Claudia Di Girolamo, por presuntos abusos ocurridos durante su infancia. Tras el cierre del proceso judicial, Campos manifestó públicamente su intención de retomar su carrera artística.

Con 69 años, Cristián Campos vuelve al mundo de las teleseries, reafirmando su presencia en la industria televisiva nacional. Según confirmó Mega, su rol en “Reunión de Superados” será breve, y no se han entregado detalles sobre el nombre de su personaje, su vínculo con la trama ni el papel específico que desempeñará en la historia.

