Regresa “Papi Ricky” a las pantallas: Belén Soto confirma la película y revela fecha de estreno

Cuando en 2007 Canal 13 lanzó la querida teleserie “Papi Ricky”, nadie se imaginaba que esa historia protagonizada por Jorge Zabaleta, Mane Swett y una entonces pequeñísima Belén Soto terminaría convirtiéndose en un clásico moderno. Ahora, casi veinte años después, el elenco regresa.

Soto, hoy ya adulta y consolidada en los medios, fue quien reveló el secreto mejor guardado durante su entrevista con revista L'Officiel.

En la conversación con el medio mencionado, la actriz confirmó que se viene una película que retoma la vida de los personajes tras el final de la teleserie, y que el proyecto está mucho más avanzado de lo que muchos creían.

"Está quedando muy entretenida, yo creo que a la gente le va a sorprender; nosotros estamos viendo el estreno para agosto del 2026, vamos a comenzar la filmación ahora en enero, y esperamos también de verdad poder sorprender a la gente con esta historia que tanto marcó", afirmó la actriz.

El filme, titulado “Papi Ricky, la película”, no solo trae de regreso a Zabaleta frente a la cámara, ya que el actor también se involucró en la producción como coproductor minoritario, un movimiento que deja claro que esta nueva etapa va en serio.

La dirección quedará en manos del argentino Sebastián Schindel, conocido por La ira de Dios, y el guión vuelve a recaer en Sebastián Arrau, responsable de la trama original.

Así, la trama de Papi Ricky se reactiva con todo: nostalgia, expectativas altísimas y un regreso que promete dar muchos recuerdos.

