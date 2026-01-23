Click acá para ir directamente al contenido
¿Regresa el “Mago”? Luis Jiménez abre la puerta a volver al fútbol a los 41

El exvolante sorprendió al revelar que analiza ofertas deportivas y un posible salto a las comunicaciones.

Viernes 23 de enero de 2026 09:42
Luis Jiménez volvió a instalarse en el centro de la conversación pública luego de entregar  reveladoras declaraciones sobre su futuro profesional. A sus 41 años, el exmediocampista conocido como el “Mago” sorprendió al reconocer que no descarta un eventual regreso al fútbol profesional, pese a que hoy su presente está lejos de la alta competencia.

En conversación radial con FM Dos, el exjugador explicó que, si bien no se proyecta como director técnico en el corto plazo, sí ha recibido diversas propuestas vinculadas al fútbol, tanto en Chile como en el extranjero. “¿DT en algún equipo? De momento no. En Chile me han contactado más como dirigente que como entrenador. Desde afuera, en cambio, han surgido opciones en ambos ámbitos”, comentó.

Sin embargo, su futuro no estaría ligado exclusivamente al deporte. El exvolante también reconoció su interés por incursionar en el mundo de las comunicaciones y confirmó que se encuentra estudiando una propuesta para integrarse a un proyecto radial. “Me gustaría hacer radio”, señaló, mostrando entusiasmo por abrir una nueva etapa frente a los micrófonos.

