Refuerzan Sistema RED y extienden horario del Metro por concierto de Oasis

A más de 15 años de su última visita, la banda británica "Oasis" de los hermanos Liam y Noel Gallagher se presentará este miércoles en la noche en el Estadio Nacional, donde se espera una masiva concurrencia.

Por lo mismo, el sistema de transporte público tendrá refuerzos y extensión horaria para garantizar un retorno seguro para los miles de asistentes.

Al finalizar el evento, Red Movilidad tendrá los siguientes buses de apoyo desde afuera del recinto deportivo:

- 506 a Peñalolén.

- 506 a Maipú.

- 516 a la Alameda, Estación Central, terminales de buses y Pudahuel.

- 104 a La Florida y Puente Alto.

- 103 a Peñalolén.

Adicionalmente, también habrá salidas de buses desde la Intermodal Franklin, donde las personas podrán tomar los servicios 201 y 301, ambos con destino a la comuna de San Bernardo.

Se espera que para la noche del miércoles cerca de 50 mil asistentes acudan hasta el Estadio Nacional.

Para quienes concurran desde regiones y lleguen desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez o los terminales de buses, estará disponible el servicio 519 con buses de 2 pisos que llegan hasta el recinto ñuñoíno.

Por su parte, Metro de Santiago tendrá extensión horaria hasta las 00:30 horas. Solamente estará permitido ingresar por las estaciones Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa de la Línea 6. Mientras que las salidas habilitadas serán las siguientes:

- Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

- Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

En caso de dudas o consultas, el sistema Red Movilidad invita a sus usuarios y usuarias a comunicarse con sus canales oficiales de atención: @Red_Movilidad en Instagram, X y Facebook; y el call center gratuito que funciona las 24 horas, llamando al 600 30 00 73 (desde celulares) o al 800 73 00 73 (desde teléfono fijo).

