Reconocido rostro de El Precio de la Historia sufre grave accidente y revelan que tiene 11 fracturas en la caja torácica

Uno de los rostros más conocidos de El Precio de la Historia vivió un verdadero susto que encendió las alarmas entre sus fanáticos: Corey Harrison sufrió un grave accidente de tránsito que lo dejó con múltiples lesiones, aunque afortunadamente fuera de riesgo vital.

El propio Corey se encargó de informar la noticia a través de sus redes sociales, confirmando que había sido hospitalizado tras el impacto. Hijo de Rick Harrison y figura central del famoso programa de la casa de empeño Gold & Silver Pawn Shop en Las Vegas, Corey se ganó el cariño de millones gracias a Pawn Stars (El precio de la historia), y ahora se encuentra bajo la atención de los seguidores que lo conocen por su pasión por las motos. Aunque no dio detalles precisos del accidente, muchos especulan que la caída podría haber ocurrido durante una de sus aventuras sobre dos ruedas.

Además, Corey enfatizó la gravedad de sus lesiones: está lidiando con 11 fracturas en la caja torácica, un número que deja en evidencia lo serio que fue el accidente.

En su mensaje, Harrison compartió la crudeza de la situación y prometió hablar más en su podcast una vez salga del hospital: “Estoy bastante mal, pero estoy bien. Las barras de choque son geniales. Tres noches en el hospital, once fracturas en la caja torácica. Haré un episodio en @theCoreyHarrisonshow. Lo siento, papá. Parece que me estoy perdiendo tu boda”.

La referencia a la boda de Rick Harrison con Angie Polushkin hace que la situación sea aún más dramática, considerando que el patriarca de la familia ya ha pasado por el altar cinco veces.

El accidente ha encendido la preocupación de los fanáticos y ha vuelto a poner a la familia Harrison en el centro de la atención mediática, recordando que, detrás de la fama y las cámaras, la vida de las estrellas de Pawn Stars también tiene sus momentos de riesgo.

PURANOTICIA