Reconocido periodista de CQC perdió parcialmente la visión de un ojo tras un accidente deportivo

El periodista, y ex reportero de CQC, Roberto Van Cauwelaert, reveló que perdió -parcialmente- la visión de su ojo derecho luego de un grave accidente mientras realizaba deporte, específicamente se encontraba jugando pádel.

Según Roberto, le llegó un pelotazo en el ojo mientras realizaba el deporte mencionado. Luego, en sus redes sociales compartió una fotografía de el con un parche en el ojo.

"A tener ojo con el pádel", escribió en la publicación.

"Estaba jugando y mi partner, que estaba al lado, la agarró con el marco y me llegó un pelotazo en el ojo directo, me fui a piso. Cuando comencé a abrir el ojo veía negro, tenía un huevo por dentro y me tuve que ir a urgencia", relató al medio La Hora.

"Tengo una herida grande en la córnea y recién hoy, tras la segunda curación logré ver. Estuve dos días sin ver nada, ahora espero un examen para ver si tengo líquido en la retina, y ver si finalmente lo que se me produjo fue un desprendimiento", agregó.

Hasta el momento, Roberto se encuentra en reposo mientras espera el resultado de su examen médico.