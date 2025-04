Reconocido cantante de cumbia revela que tiene VIH: "No sé quien me contagió, no sé a quién contagié"

El argentino y cantante de cumbia, Jonathan Müller, más conocido como El Villano, reveló un diagnóstico médico que ni él se lo esperaba.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el cumbiero contó que padece de VIH.

“Tengo VIH y todos mis amigos y familiares se están enterando a través de este video, porque no quería que nadie me pare por hacerlo”, manifestó.

Tal como lo contó, el argentino visitó al doctor ya que presentaba algunos malestares físicos, se sentía cansado e incluso había bajado de peso.

“Me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, todo me salió bien pero VIH positivo. No sé quien me contagió, no sé a quién contagié porque hace dos años que estoy con la misma persona y ella, gracias a Dios ella se analizó y está bien”.

También, dijo que su pareja al enterarse de esta noticia, se realizó los exámenes médicos correspondientes, donde salió todo bien.

“Hacía dos años que estaba con la misma persona y, afortunadamente, ella se analizó y está bien porque siempre nos cuidamos”, aseguró.

Bajo esta línea, el Villano quizo generar conciencia en los jóvenes que lo siguen y habló sobre su pasado de “excesos, de alcohol, de drogas, de sexo”, donde habían "noches en las que terminaba y me levantaba al otro día sin acordarme de nada”.

"Mi propósito es cambiar vidas para mejor. Cuídense porque la salud es todo. Sin salud, no podemos vivir", sentenció.

"Esto es una cicatriz que me voy a llevar de por vida”, cerró.

