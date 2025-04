Reconocido actor Rusell Brand es acusado de violación y agresión contra cuatro mujeres en Reino Unido

El reconocido actor y comediante británico, Russell Brand, fue acusado de varios delitos de violación y agresión sexual en Reindo Unido.

Cabe mencionar que en el año 2023, el artista de 49 años, fue acusado por cuatro mujeres quienes aseguraron haber sido víctimas entre 2006 y 2013, justamente cuando el actor estaba en su época de mayor fama. Además, una de ellas aseguró que fue violada cuando tenía tan solo 13 años.

Ahora, luego de 18 meses de investigación, las autoridades británicas decidieron acusar a Brand con un cargo por violación, un cargo por agresión indecente, un cargo por violación oral y dos cargos por agresión sexual.

La policía de Londres, reveló que Rusell deberá comparecer ante la justicia de la ciudad mencionada, el próximo 2 de mayo.

Rusell Brand, exesposo de la famosa cantante estaodunidense, Katy Perry, es conocido por ser parte de películas como: "Get Him to the Greek", "Misión Rockstar", " Cuentos que no son cuentos", "La era del Rock, "Arturo: millonario irresistible", entre otras.

A pesar de su gran fama, el británico actualmente se encuentra alejado de la vida pública.

PURANOTICIA