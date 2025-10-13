¿Reconciliación a escondidas? Karol Lucero y Fran Virgilio reavivan la polémica con misteriosas fotografías publicadas en redes desde EE.UU.

Cuando parecía que la tormenta por su presunta infidelidad recién comenzaba a calmarse, Karol Lucero y su esposa Fran Virgilio vuelven a estar en el ojo del huracán.

Esta vez, por una serie de coincidencias en redes sociales que han hecho sospechar a muchos de una posible reconciliación secreta entre ambos.

El encargado de encender nuevamente la polémica fue el influencer Danilo21, quien aseguró haber detectado “evidencias” de un reencuentro romántico entre la pareja en Estados Unidos, a pesar de su mediático quiebre.

Según mostró el panelista de Primer Plano, tanto Lucero como Virgilio publicaron casi al mismo tiempo fotos de una pizza en un restaurante, acompañadas de frases muy similares. Una coincidencia demasiado exacta para pasar inadvertida, que ha desatado una ola de comentarios sobre si el exchico Yingo y la influencer estarían dándose una segunda oportunidad, lejos de Chile y de las cámaras.

Bajo esta misma línea, el tiktoker nuevamente no guardó silencio y aprovechó la instancia para apuntar contra la mamá de Fran, quien ha sido bastante clara con su postura, criticando a Karol.

"Yo quiero saber qué tiene para decir ahora Cecilia Virgilio, muy pendiente y peleando con Mané Swett. Qué opina ahora la suegra, qué tiene para decir, qué le parecen estos palos que se andan tirando. Ay, no, Dios mío", comentó Danilo.

Cabe mencionar que hasta el momento, ni Lucero ni Virgilio se han referido a este tema.

