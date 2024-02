Reality “Tierra Brava”: Nicolás Solabarrieta se entera que sus padres se reconciliaron

Nicolás Solabarrieta vivió un emocionante momento en el reality “Tierra Brava” (Canal 13), ya que en medio de una dinámica donde revisaban los titulares de la prensa, de los meses que estuvieron encerrados, vio el titular que hablaba de la reconciliación de sus padres, Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta.

Cabe recordar que la pareja estuvo separada por un par de meses, e incluso, el comentarista deportivo estuvo viviendo con sus padres, tras una pelea puntual con la conductora, según relató el medio Publimetro en noviembre del año pasado. Durante ese lapso de tiempo, el joven entró al concurso de tele realidad, y no supo de la vuelta de sus progenitores, hasta este momento.

Tras ver el titular, el exfutbolista no pudo contener la emoción y asegurando que se le había “cerrado la garganta”. “Hay cosas que son muy personales, que vienen pasando desde hace mucho tiempo, mi viejo lo ha dicho en televisión. Siempre los voy a querer y a respetar, pero los problemas de pareja que tengan son cosas de ellos, siempre me he tratado de mantener al margen, apoyándolos a ambos”, fue lo primero que dijo el concursante.

Sin embargo, aseguró que no quería hablar más a detalle del tema, aunque cuando estuvo a solas con su pareja en el encierro, Valentina Torres si soltó más información, sobre su vida familiar y como le ha afectado.

“Ellos siempre han sido súper cuidadosos conmigo y mis hermanos, pero nunca vamos a dejar de ser hijos de personajes públicos. Entonces hay que acostumbrarse a leer h…, que te digan h…, que te pregunten h…, desde que tengo uso de razón”, confesó.



(Imagen:@canal13cl)

