Rauw Alejandro y Paloma Mami encienden rumores de romance: “Amor en secreto…”

Los rumores no paran y cada vez suenan más fuerte: Rauw Alejandro y Paloma Mami podrían estar viviendo un romance.

Todo comenzó hace varias semanas, cuando la influencer mexicana Yeri Mua aseguró que el puertorriqueño “había encontrado el amor” en la artista chilena.

A sus declaraciones se sumó el periodista Pablo Candia, quien fue más allá y reveló que la pareja llevarían varios meses juntos. Según contó, el ex de Rosalía incluso habría viajado a Chile en distintas ocasiones para compartir con la familia de Paloma, lo que avivó aún más las sospechas.

"Está enamoradísima de él. Me cuentan que Rauw Alejandro ha visitado hartas veces Chile (...) y todo este amor en secreto que tienen ellos dos sería finalmente liberado en uno de los shows que tendría Rauw Alejandro en nuestro país", señaló Candia.

Pero el detalle que encendió las alarmas llegó este octubre: Rauw aterrizó en Chile días antes de sus conciertos del 13, 14 y 15, algo poco habitual en su agenda, donde fuentes cercanas al artista aseguran que el cantante aprovechó para pasar unos días de relajo con Paloma antes de subir al escenario.

De acuerdo a la cuenta de farándula @tiomichi.cl, el intérprete de “Todo de t”i no solo tuvo tiempo para jugar un partido de fútbol con Arturo Vidal, sino también para disfrutar de una escapada romántica al Cajón del Maipo junto a la cantante.

Hasta ahora, ni Rauw ni Paloma han querido confirmar ni desmentir la historia, pero según Infama.cl "fuentes cercanas a la pareja nos confirmaron la relación en exclusiva".

