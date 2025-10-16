Raúl Peralta pone fin a los rumores y confirma en vivo y en directo su ruptura con Alesenka Lesenka: “Estoy soltero”

El bailarín y coreógrafo nacional, Raúl Peralta, sorprendió al público de Fiebre de Baile al revelar en pleno programa, en vivo y en directo, que ya no está en pareja, confirmando así las sospechas que desde hace semanas circulaban en redes sobre una posible ruptura con la bailarina rusa Alesenka Lesenka.

Durante la transmisión del estelar de Chilevisión, Diana Bolocco no esquivó el tema y le consultó directamente por su situación sentimental. Fiel a su estilo, Raúl fue claro y conciso: “Estoy soltero”, señaló, dejando sin palabras a los presentes y desatando una ola de reacciones entre sus seguidores.

La declaración pone fin a meses de especulación, luego de que muchos notaran la ausencia de publicaciones junto a Alesenka y el silencio del artista en redes sobre su vida amorosa.

Cabe recordar que el vínculo entre ambos había comenzado en Moscú, cuando Peralta compartió un video bailando con una misteriosa mujer que resultó ser la reconocida bailarina rusa. El romance se hizo público en febrero, pero ahora, tal como informó el artista, oficialmente la relación llegó a su fin.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hablado sobre los motivos de este quiebre amoroso, pero muchos aseguran que fue debido a la distancia y a la carga laboral de ambos.

PURANOTICIA