Raquel Castillo se toma una pausa de Fiebre de Baile tras sufrir una lesión: “No es gracioso lo que me está sucediendo”

La noticia cayó como una bomba entre los fanáticos de Raquel Castillo. Durante su aparición del 22 de octubre en Fiebre de Baile, la popular imitadora sorprendió a todos al confesar en vivo su complicado estado de salud, dejando al público en shock.

Lejos de esconderse, Castillo enfrentó a la prensa antes de ingresar a Chilevisión, donde llegó en plena emisión del programa.

Su revelación encendió las redes y desató una ola de comentarios sobre lo que realmente estaría viviendo la artista.

“La verdad es que no pensaba venir, pero tuve que hacerlo. Una por Chilevisión, por respeto al contrato y a la producción. Aquí nadie tiene la culpa”, comenzó diciendo.

Bajo esta misma línea, aseguró que se lesionó “de verdad” y que no busca generar polémica: “No es gracioso lo que me está sucediendo. Para los que están pensando mal, no estoy inventando”.

“Esto me pasó el viernes, vine de todas maneras el lunes, el miércoles… y ahí fue peor, me metieron la rodilla en medio de la costilla”, detalló Raquel.

Tal como aseguró, tendría dos costillas fracturadas, debido a un accidente que ocurrió durante los ensayos.

Debido a esto, la participación de Castillo quedará en pausa hasta nuevo aviso.

