Raquel Argandoña y Patricia Maldonado protagonizan tensa discusión: “¿Qué te importa?”

Raquel Argandoña y Patricia Maldonado protagonizaron una tensa discusión en el último capítulo del programa emitido por TV+ “Tal Cual”.

Todo comenzó al inicio de una nueva edición del espacio, donde a la ex “Mucho Gusto”, no le gustó el atuendo que utilizaba “La Quintrala”.

“Te lo digo en buena. Me parece que ya te tienes que ubicar, hue…, para la hueá”, le expresó Maldonado, momento en que fue interrumpida por José Miguel Viñuela, quien consultó: “¿Por qué la estás retando?”.

“¿Qué te importa cómo yo me visto?”, lanzó Argandoña, a lo que su amiga la interpeló: “Es que no puedo creer, es que se tiene que ubicar. Cáchate cómo anda, con minifalda”.

“¿Sabes por qué me pongo minifalda? Primero, porque me gusta, y no tengo porqué darte explicaciones y vestirme a tu gusto. Segundo, lo hago para que el director me enfoque”, lanzó entre risas.

